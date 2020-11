I Måneskin al Vanity Fair Stories | «La nostra musica aiuta i ragazzi che non riescono a esprimersi»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 28 novembre 2020) I ventenni di oggi sono una generazione impegnata e consapevole, desiderosa di lasciare il proprio segno nel mondo. A spiegarlo sono i Måneskin che, ospiti di Vanity Fair Stories, raccontano al direttore Simone Marchetti la spinta che li ha portati a scrivere Vent’anni, il loro ultimo singolo dedicato proprio ai più giovani. «Negli ultimi anni molte tematiche che non erano visibili a tutti hanno acquistato sempre più importanza ed è fondamentale ricordarcelo, perché rappresentano l’identità che lasceremo. Nel bene e nel male, ogni generazione cerca di correggere gli errori delle precedenti» spiega Damiano in collegamento. «Volevamo fare luce su emozioni comuni indipendentemente dalla generazione di cui si fa parte. Speriamo di essere riusciti ad accorciare questo gap» interviene Victoria che, specie sul fronte dell’identità di genere, considera i giovani d’oggi molto più informati di quanto non lo fossero prima.