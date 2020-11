I dati sul coronavirus di oggi, sabato 28 novembre (Di sabato 28 novembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 26.323 nuovi casi di contagio da coronavirus e 686 morti a causa del COVID-19. I ricoverati attualmente sono 37.061 (405 in meno rispetto a ieri), di cui 3.762 nei reparti di terapia Leggi su ilpost (Di sabato 28 novembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 26.323 nuovi casi di contagio dae 686 morti a causa del COVID-19. I ricoverati attualmente sono 37.061 (405 in meno rispetto a ieri), di cui 3.762 nei reparti di terapia

Open_gol : Il fondatore dell'istituto Mario Negri, Silvio Garattini, invita alla cautela sul vaccino di Oxford dopo l'errore d… - marattin : Non capisco. Tra la casa farmaceutica e il mercato c’è la certificazione delle autorità sanitarie, che la faranno S… - ShooterHatesYou : Mi spiace non star producendo contenuti, però dall’altra mi evito il dibattito tra fronte pro-vaccino-sempre e fron… - Chini_Francesco : @vstiassi @marioerdrago @monacelt @DomenicoViola15 @LevyEcon So da dove proviene il calcolo sul moltiplicatore e in… - ilpost : I dati sul coronavirus di oggi, sabato 28 novembre -

Ultime Notizie dalla rete : dati sul I dati sul coronavirus di oggi, venerdì 27 novembre Il Post Covid Liguria, i dati di oggi sui contagi. Meno ricoveri, tanti guariti

La Spezia, 28 novembre 2020 - Sono 454 i nuovi casi di Covid in Liguria nelle ultime 24 ore, con 4.740 tamponi. Ieri i casi erano stati 606 su 5.532 tamponi. RIVEDI IL BOLLETTINO CORONAVIRUS DI IERI C ...

Covid-19, l’aggiornamento: in Emilia-Romagna 71 decessi e 2.172 nuovi positivi

Su Forlì la Regione segnala 23 decessi e comunica che “Il dato risente di un disallineamento informatico dovuto a ritardi nel caricamento dei dati nei giorni scorsi ... La percentuale dei nuovi ...

La Spezia, 28 novembre 2020 - Sono 454 i nuovi casi di Covid in Liguria nelle ultime 24 ore, con 4.740 tamponi. Ieri i casi erano stati 606 su 5.532 tamponi. RIVEDI IL BOLLETTINO CORONAVIRUS DI IERI C ...Su Forlì la Regione segnala 23 decessi e comunica che “Il dato risente di un disallineamento informatico dovuto a ritardi nel caricamento dei dati nei giorni scorsi ... La percentuale dei nuovi ...