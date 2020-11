Home banking, app, smartphone e carta hype: banconote addio (anche per acquisti di routine) (Di sabato 28 novembre 2020) Duttilità, velocità e livelli massimi di sicurezza: le società, in primis quelle occidentali hanno scelto e, oggi, virano decisamente verso le transazioni elettroniche, telematiche. Decisioni che, di fatto, renderanno presssoché esclusivo nel futuro prossimo la ‘moneta elettronica’ spendibile attraverso l’uso delle carte, delle app ad esse collegate e scaricate sugli smartphone e della Home banking: strumenti essenziali per le comunità e per ognuno all’interno di esse nel sistema che regge – e sul quale si struttura – la globalizzazione dell’economia, del credito, dei consumi e, anche, della finanza. I segnali sono numerosi e tangibili. In Italia ad esempio la recente adozione a livello governativo della formula incentivante ‘cashback’ con pagamenti elettronici, ossia del ‘bonus bancomat 2020’ inserito nella bozza del ... Leggi su ladenuncia (Di sabato 28 novembre 2020) Duttilità, velocità e livelli massimi di sicurezza: le società, in primis quelle occidentali hanno scelto e, oggi, virano decisamente verso le transazioni elettroniche, telematiche. Decisioni che, di fatto, renderanno presssoché esclusivo nel futuro prossimo la ‘moneta elettronica’ spendibile attraverso l’uso delle carte, delle app ad esse collegate e scaricate suglie della: strumenti essenziali per le comunità e per ognuno all’interno di esse nel sistema che regge – e sul quale si struttura – la globalizzazione dell’economia, del credito, dei consumi e,, della finanza. I segnali sono numerosi e tangibili. In Italia ad esempio la recente adozione a livello governativo della formula incentivante ‘cashback’ con pagamenti elettronici, ossia del ‘bonus bancomat 2020’ inserito nella bozza del ...

Truffe digitali, artifizi e raggiri, posti in essere da spregiudicati individui che colpiscono soggetti di tutte le età, ma poi finiscono nel mirino dei carabinieri, che negli ultimi mesi hanno risolt ...

“Pronto, chiamo dalla banca: il suo home banking non funziona, segua le mie istruzioni per riabilitarlo”. È il prologo della ...

Truffe digitali, artifizi e raggiri, posti in essere da spregiudicati individui che colpiscono soggetti di tutte le età, ma poi finiscono nel mirino dei carabinieri, che negli ultimi mesi hanno risolt ..."Pronto, chiamo dalla banca: il suo home banking non funziona, segua le mie istruzioni per riabilitarlo". È il prologo della ...