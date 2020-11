Hockey ghiaccio, ICE League 2020-2021: Bolzano batte il Fehervar e ottiene la quinta vittoria di fila (Di sabato 28 novembre 2020) Altra prova di forza del Bolzano, che batte per 4-1 il Fehervar e avvicina la vetta della classifica di ICE Hockey League 2020-2021. E’ la quinta vittoria consecutiva per gli altoatesini, che hanno raccolto ben 25 punti in 10 partite e ora mettono nel mirino gli stessi ungheresi (27 punti in 16 gare disputate) e l’attuale capolista Graz (28 punti in 14 partite). Dopo un primo periodo senza particolari scossoni, Bolzano mette la freccia durante la seconda frazione di gioco, nella quale realizza tre reti nel giro di dieci minuti: al 26? Frigo apre le marcature su assist di Alberga e Findlay, al 31? Miceli sigla il raddoppio e al 35? Insam firma il 3-0 su assist di Giliati e Findley in situazione di powerplay. In apertura ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) Altra prova di forza del, cheper 4-1 ile avvicina la vetta della classifica di ICE. E’ laconsecutiva per gli altoatesini, che hanno raccolto ben 25 punti in 10 partite e ora mettono nel mirino gli stessi ungheresi (27 punti in 16 gare disputate) e l’attuale capolista Graz (28 punti in 14 partite). Dopo un primo periodo senza particolari scossoni,mette la freccia durante la seconda frazione di gioco, nella quale realizza tre reti nel giro di dieci minuti: al 26? Frigo apre le marcature su assist di Alberga e Findlay, al 31? Miceli sigla il raddoppio e al 35? Insam firma il 3-0 su assist di Giliati e Findley in situazione di powerplay. In apertura ...

OA_Sport : Hockey ghiaccio, ICE League 2020-2021: Bolzano batte il Fehervar e ottiene la quinta vittoria di fila - lauramalf1 : @GreenVanilLaura @Stefano54655309 Hockey su ghiaccio in Svizzera molto seguito. Io tifo Ambrì squadra ticinese rivale del Lugano - GreenVanilLaura : @lauramalf1 @Stefano54655309 Ghiaccio? Ho dimenticato l'hockey su pista, in effetti. - RSIsport : ????? Un positivo anche nell'Ambrì, che però può continuare a giocare regolarmente. Il giocatore, di cui non si conos… - RSIsport : ????? Rinviata Ambrì-Langnau per la messa in quarantena della squadra bernese, che salterà anche le sfide contro Gine… -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio Hockey ghiaccio, ICE League 2020-2021: Bolzano sul velluto contro lo Steinbach OA Sport "Undici gol in due partite sono troppi"

"Se prendiamo 11 gol in due partite è difficile pensare di poter vincere - ha spiegato il 28enne giurassiano - per il futuro dobbiamo giocare più compatti in difesa con tutti e 5 i giocatori che lavor ...

Kate e William alle prese con il bandy sul ghiaccio a Stoccolma

Giornata all'insegna dello sport per Kate e William a Stoccolma. Durante la visita di 4 giorni in Svezia e Norvegia, il duca e la duchessa di Cambridge si sono messi alla prova con il bandy sul ghiacc ...

"Se prendiamo 11 gol in due partite è difficile pensare di poter vincere - ha spiegato il 28enne giurassiano - per il futuro dobbiamo giocare più compatti in difesa con tutti e 5 i giocatori che lavor ...Giornata all'insegna dello sport per Kate e William a Stoccolma. Durante la visita di 4 giorni in Svezia e Norvegia, il duca e la duchessa di Cambridge si sono messi alla prova con il bandy sul ghiacc ...