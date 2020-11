Hellas Verona, Juric: “Stasera grande vittoria, ma non siamo da Europa. Abbiamo venduto tutti…” (Di domenica 29 novembre 2020) Juric è soddisfatto dopo la vittoria del suo Verona in casa del maestro Gasperini: "È stata una partita dura, Abbiamo retto nel momento di loro maggior spinta. Abbiamo fatto una buona gara - spiega Juric a Dazn - , serviva un po' di fortuna, devo ringraziare i miei ragazzi perchè siamo in emergenza e danno grande disponibilità". Su Gasperini: "A livello calcistico e umano mi ha dato tanto, è un duro con valori veri, il mio apprezzamento nei suoi confronti è tanto ma stasera contava vincere". Inevitabile un commento su Lovato: "Matteo ha grandi caratteristiche e può diventare un grande difensore, ha bisogno di calma e serenità, deve ancora imparare tante cose, ha ampi margini di miglioramento. Danzi invece l'ho utilizzato per coprire ... Leggi su itasportpress (Di domenica 29 novembre 2020)è soddisfatto dopo ladel suoin casa del maestro Gasperini: "È stata una partita dura,retto nel momento di loro maggior spinta.fatto una buona gara - spiegaa Dazn - , serviva un po' di fortuna, devo ringraziare i miei ragazzi perchèin emergenza e dannodisponibilità". Su Gasperini: "A livello calcistico e umano mi ha dato tanto, è un duro con valori veri, il mio apprezzamento nei suoi confronti è tanto ma stasera contava vincere". Inevitabile un commento su Lovato: "Matteo ha grandi caratteristiche e può diventare undifensore, ha bisogno di calma e serenità, deve ancora imparare tante cose, ha ampi margini di miglioramento. Danzi invece l'ho utilizzato per coprire ...

