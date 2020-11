Guendalina Tavassi e il furto dei video hot: «Erano per mio marito, spesso non è a Roma…» (Di sabato 28 novembre 2020) Guendalina Tavassi torna a parlare dei video hot che degli hacker le hanno rubato dal telefonino e poi diffuso in rete. Guendalina Tavassi, intervistata da “Le Iene” ha spiegato anche il motivo per cui ha realizzato i filmati: “Tutti questi video, le foto le ho inviate a mio marito….”. I video hot privati di Guendalina Tavassi Erano per il marito Umberto D’Aponte, che lavora fuori Roma: «Abbiamo una vita sessuale normale – ha spiegato ai microfoni de “Le Iene” – siamo marito e moglie, ci amiamo e sono cose normali nostre. Hanno malignato anche su questo, hanno detto: “Chissà a chi li avrà inviati…”. Vorrei far capire alle persone che io e mio marito ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 28 novembre 2020)torna a parlare deihot che degli hacker le hanno rubato dal telefonino e poi diffuso in rete., intervistata da “Le Iene” ha spiegato anche il motivo per cui ha realizzato i filmati: “Tutti questi, le foto le ho inviate a mio….”. Ihot privati diper ilUmberto D’Aponte, che lavora fuori Roma: «Abbiamo una vita sessuale normale – ha spiegato ai microfoni de “Le Iene” – siamoe moglie, ci amiamo e sono cose normali nostre. Hanno malignato anche su questo, hanno detto: “Chissà a chi li avrà inviati…”. Vorrei far capire alle persone che io e mio...

