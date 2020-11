Gravina in Puglia: attualmente 935 positivi a test corona virus “ma aumentano anche i guariti” Foggia: livello d'allerta 5. Terlizzi: presidio post acuzie nella rete Covid (Di sabato 28 novembre 2020) Di Francesco Santoro: «ll virus continua a correre ma fortunatamente aumentano anche i guariti». Così il sindaco di Gravina in Puglia, Alesio Valente, il quale fornisce i dati relativi al contagio in città: «Oggi (ieri ndc) si sono registrati altri 35 casi e 32 guarigioni. Si contano pertanto (in totale) 935 attualmente positivi, 275 guariti ed fino a questo momento fortunatamente nessun nuovo decesso», scrive il capo del governo locale. Intanto la Regione Puglia, alle prese con un’emergenza dai numeri impressionanti, è a lavoro per rafforzare la rete ospedaliera. A causa della «particolare virulenza con conseguente alta ospedalizzazione dei pazienti Covid nel mese di novembre», la direzione generale del Policlinico ... Leggi su noinotizie (Di sabato 28 novembre 2020) Di Francesco Santoro: «llcontinua a correre ma fortunatamentei guariti». Così il sindaco diin, Alesio Valente, il quale fornisce i dati relativi al contagio in città: «Oggi (ieri ndc) si sono registrati altri 35 casi e 32 guarigioni. Si contano pertanto (in totale) 935, 275 guariti ed fino a questo momento fortunatamente nessun nuovo decesso», scrive il capo del governo locale. Intanto la Regione, alle prese con un’emergenza dai numeri impressionanti, è a lavoro per rafforzare laospedaliera. A causa della «particolare virulenza con conseguente alta ospedalizzazione dei pazientinel mese di novembre», la direzione generale del Policlinico ...

