Grande Fratello Vip 5: Alba Parietti sostituisce il figlio Francesco Oppini (FOTO) (Di sabato 28 novembre 2020) Alba Parietti convincerà il figlio a rimanere al GF Vip 5? Dallo scorso settembre Francesco Oppini è all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5 come concorrente. Lunedì sera Alfonso Signorini ha comunicato a tutti gli inquilini il prolungamento del reality show di Canale 5 fino a febbraio 2021. Una notizia che il ragazzo non ha preso bene. Oltre a lui anche altri coinquilini non hanno reagito bene, una su tutte Elisabetta Gregoraci. Quest'ultima, infatti, ha parlato con Pierpaolo Pretelli dicendogli di voler uscire per rivedere il figlio Nathan Falco. Anche Enock Barwuah e Dayane Mello stanno valutando la possibilità di mollare perché non riescono a stare lontano dai loro cari. E se Francesco opta per l'uscita, i suoi fan hanno ...

