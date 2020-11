GP Bahrain | FP3 | Verstappen al top | Ferrari sempre indietro

(Di sabato 28 novembre 2020) Miglior prestazione per Maxnell'ultima sessione di prove libere sul circuito di Sakhir. L'olandese ha preceduto le due Mercedes, mentre lehanno portato a casa il 13° e 15° tempo.

Vestappen ha terminato le FP3 del GP del Bahrain in prima posizione, siglando il miglior tempo davanti alle Mercedes di Bottas e Hamilton ...Max Verstappen ha chiuso al comando la terza sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Bahrain, terzultimo appuntamento di questo mondiale 2020 di Formula 1. L'olandese della Red Bull, no ...