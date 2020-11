Governo: Bettini, 'dopo emergenza Covid Conte dovrà indirizzare ripartenza' (Di sabato 28 novembre 2020) Roma, 29 nov (Adnkronos) - "Il Governo, tutte le forze politiche e il Parlamento ora si devono occupare dell'emergenza sanitaria che non è finita, di come distribuire il vaccino e affrontare la questione economica per aiutare chi soffre. Poi si parlerà di riassetto, poi avremo tempo di una ripartenza del Governo di cui si dovrà discutere e Conte dovrà dire la sua opinione e indirizzare il processo". Lo ha detto Goffredo Bettini a SkyTg24. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Roma, 29 nov (Adnkronos) - "Il, tutte le forze politiche e il Parlamento ora si devono occupare dell'sanitaria che non è finita, di come distribuire il vaccino e affrontare la questione economica per aiutare chi soffre. Poi si parlerà di riassetto, poi avremo tempo di unadeldi cui sidiscutere edire la sua opinione eil processo". Lo ha detto Goffredoa SkyTg24.

TV7Benevento : Governo: Bettini, 'leader devono fare passo in avanti nella ripartenza'... - TV7Benevento : Governo: Bettini, 'dopo emergenza Covid Conte dovrà indirizzare ripartenza'... - attilasarti : RT @mariolavia: Io non capisco Bettini e il Pd: Conte era un gigante e riferimento oggettivo dei progressisti, oggi ha bisogno di Renzi e O… - Rossana44792035 : RT @mariolavia: Io non capisco Bettini e il Pd: Conte era un gigante e riferimento oggettivo dei progressisti, oggi ha bisogno di Renzi e O… - BomprezziMarco : RT @mariolavia: Io non capisco Bettini e il Pd: Conte era un gigante e riferimento oggettivo dei progressisti, oggi ha bisogno di Renzi e O… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Bettini Governo: Bettini, 'dopo emergenza Covid Conte dovrà indirizzare ripartenza' Fortune Italia Governo: Bettini, 'leader devono fare passo in avanti nella ripartenza'

Roma, 29 nov (Adnkronos) - "Nessuno deve fare un passo indietro nella ripartenza, semmai tutti devono fare un passo in avanti a partire da leader. E' un auspicio, non un totonomi". Lo ha detto Goffred ...

Le tribolazioni del centrodestra, i fumi dei 5 Stelle e il ventriloquo di Zingaretti

Fatti, nomi, numeri, curiosità e polemiche. I tweet di Michele Arnese, direttore di Start. ADDIO PANDEMIA… E' finita la pandemia, wow! "Rimpasto, ora si tratta", è il titolone ...

Roma, 29 nov (Adnkronos) - "Nessuno deve fare un passo indietro nella ripartenza, semmai tutti devono fare un passo in avanti a partire da leader. E' un auspicio, non un totonomi". Lo ha detto Goffred ...Fatti, nomi, numeri, curiosità e polemiche. I tweet di Michele Arnese, direttore di Start. ADDIO PANDEMIA… E' finita la pandemia, wow! "Rimpasto, ora si tratta", è il titolone ...