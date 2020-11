Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

Leggi su panorama

(Di sabato 28 novembre 2020) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dall'allarme coronavirus. La situazione vede la Lega essere l'unico partito in crescita, più un punto percentuale, mentre calano tutti gli altri, soprattutto il Movimento 5 Stelle. Continua invece il calo del gradimento verso il governo Conte che nel giro di un mese perde tre punti arrivando a quota 55, ben 10 punti persi neglidue mesi. Segno che gli italiani hanno bocciato l'esecutivo nella seconda ondata della Pandemia. In crollo analogo a quello registrato verso il Premier che scende da 62 punti a 52 in due mesi. Per quanto riguarda il gradimento dei vari leader politici cresce solo Giorgia Meloni, che si conferma per EMG il politico più apprezzato con un ...