Giulia Michelini mai vista così | sensuale e accattivante FOTO

Leggi su meteoweek

(Di sabato 28 novembre 2020) Tra le attrici italiani più apprezzate di sempre è giusto parlare anche di. Quest’ultima è diventata nota soprattutto per il ruolo della mafiosa prima in Squadra Antimafia e poi in Rosy Abate. Nonostante siamo sempre abituati a vederla in vestiti da guerriera, sui social si presentapiù che mai. Talento e grinta L'articolo proviene da www.meteoweek.com.