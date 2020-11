Giugliano | staff del sindaco cercasi | pubblicato l’avviso Chi può presentare domanda

(Di sabato 28 novembre 2020). Componenti dello. E’ statosul sito del Comune dicon cui si cercano 3 figure da assumere nellodel primo cittadino. L’assunzione è a tempo determinato, fino al termine del mandato amministrativo. Le figure ricercate saranno inquadrate una come D1 e due come C1.del: i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano staff

Il Mattino

Per il Giugliano di Massimo Agovino, tormentato nelle ultime settimane dalle vicissitudini legate al Covid, si avvicina il momento del ritorno in campo in una gara ufficiale di campionato. Domani ...Scafati. E’ indagato il 27enne che ieri mattina in via Luigi Cavallaro ha investito una ragazzina di 14anni di Scafati che stava attraversando la strada sulle... Napoli e Provincia3 anni fa Selezioni ...