Giro d’Italia 2021 | sconfinamento in Slovenia? Zoncolan in rampa di lancio | chiusura a Verona | le novità sul percorso

Il Giro d'Italia 2021 potrebbe avere un piccolo sconfinamento: si parla infatti di una tappa con passaggio a Nova Gorica, appena oltre il confine con la Slovenia. Molto dipenderà dallo sviluppo dell'emergenza sanitaria e da quali saranno i vari provvedimenti adottati dalle singole Nazioni per contenere la pandemia, ma le dichiarazioni di Klemen Miklavi?, Sindaco di Nova Gorica, alla televisione slovena fanno ben sperare: "Il Giro è per noi una grande opportunità per dimostrare che siamo un'unica area urbana, quindi stiamo lavorando per far parte della corsa, attraverso le strade di Nova Gorica, attraverso la nostra piazza, che simbolicamente indica come siamo un'unica area urbana delle due Gorizia". La Slovenia si è avvicinata tantissimo al ciclismo dopo le imprese di ...

