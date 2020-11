Giovanni Ciacci positivo al coronavirus: l'annuncio ai followers e le parole di Adriana Volpe (Di sabato 28 novembre 2020) Giovanni Ciacci ha contratto il coronavirus . È lo stesso costumista, volto noto della televisione, ad annunciarlo sui social. Come molti altri personaggi che lavorano nel mondo dello spettacolo, ... Leggi su leggo (Di sabato 28 novembre 2020)ha contratto il. È lo stesso costumista, volto noto della televisione, ad annunciarlo sui social. Come molti altri personaggi che lavorano nel mondo dello spettacolo, ...

zazoomblog : Giovanni Ciacci positivo al Covid: Mediaset corre ai ripari - #Giovanni #Ciacci #positivo #Covid: - PPakione : RT @OgniMattinaTV8: GLI ESERCIZI PER PER GAMBE E GLUTEI Juri: “Come va la dieta Giovanni? Ciacci: “Bene. Mangio!' ?? #TV8 #OgniMattina @Ad… - zazoomblog : Giovanni Ciacci positivo al Covid-19 - #Giovanni #Ciacci #positivo #Covid-19 - occhio_notizie : Giovanni Ciacci positivo al #Coronavirus: 'Una nuova battaglia da affrontare. Io non mollo' - gossipblogit : Giovanni Ciacci positivo al Covid-19 -