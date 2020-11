GF Vip, Tommaso Zorzi ha rigato la macchina del suo ex fidanzato: l’esilarante racconto (VIDEO) (Di sabato 28 novembre 2020) Attenzione a Tommaso Zorzi! Il rampollo del Grande Fratello Vip ha svelato di avere rigato la macchina del suo ex fidanzato (e non solo). Tipetto vendicativo il nostro influencer preferito? Diciamo più “severo ma giusto”. l’esilarante racconto agli amici della Casa. GF Vip, Tommaso Zorzi ha rigato la macchina del suo ex fidanzato Lo vedo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 28 novembre 2020) Attenzione a! Il rampollo del Grande Fratello Vip ha svelato di avereladel suo ex(e non solo). Tipetto vendicativo il nostro influencer preferito? Diciamo più “severo ma giusto”.agli amici della Casa. GF Vip,haladel suo exLo vedo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : #GFVIP, Adua Del Vesco e Dayane Mello sparlano di Tommaso e Francesco: 'quando li vedo insieme mi viene il vomito'… - GF_VIP_5 : Quali sono i vostri VIP preferiti? Votateli qui?????????? - in_niallsarms : RT @GrandeFratello: I Vip hanno notato un cambiamento radicale in Francesco: sarà Tommaso la causa? #GFVIP - GrandeFratello : I Vip hanno notato un cambiamento radicale in Francesco: sarà Tommaso la causa? #GFVIP - blogtivvu : #GFVip, Tommaso Zorzi ha rigato la macchina del suo ex fidanzato: l’esilarante racconto (VIDEO) -