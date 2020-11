GF Vip, Selvaggia Roma si sfoga con Tommaso Zorzi:” Ha provato ad uccidersi…” (VIDEO) (Di sabato 28 novembre 2020) Selvaggia Roma apre il suo cuore al GF Vip 5 L’obiettivo principale di Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip 5 era quello di far saltare i nervi ad Elisabetta Gregoraci. Dopo esserci riuscita egregiamente, l’influencer ha iniziato a farsi conoscere di più dai suoi compagni di viaggio, raccontando loro il suo triste passato. Qualche notte fa l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo è scoppiata a piangere svelando di avere un pessimo rapporto con la donna che l’ha messa al mondo. Inoltre ha svelato che anni fa è rimasta in trappola in Tunisia, sua Terra natia. Il giorno seguente, durante una conversazione con Tommaso Zorzi, la gieffina ha fatto un’altra confessione abbastanza delicata sulla sua vita privata. In pratica ha reso noto un gesto estremo che avrebbe fatto suo fratello. Andiamo a ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 28 novembre 2020)apre il suo cuore al GF Vip 5 L’obiettivo principale dial Grande Fratello Vip 5 era quello di far saltare i nervi ad Elisabetta Gregoraci. Dopo esserci riuscita egregiamente, l’influencer ha iniziato a farsi conoscere di più dai suoi compagni di viaggio, raccontando loro il suo triste passato. Qualche notte fa l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo è scoppiata a piangere svelando di avere un pessimo rapporto con la donna che l’ha messa al mondo. Inoltre ha svelato che anni fa è rimasta in trappola in Tunisia, sua Terra natia. Il giorno seguente, durante una conversazione con, la gieffina ha fatto un’altra confessione abbastanza delicata sulla sua vita privata. In pratica ha reso noto un gesto estremo che avrebbe fatto suo fratello. Andiamo a ...

