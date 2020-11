GF Vip | la Ruta si sta allontanando da Zorzi e Stefania Orlando? Maria Teresa critica Tommaso

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 28 novembre 2020) Il mitico trio della Casa del Grande Fratello Vip sta “scricchiolando?”.si sono ritrovati a chiacchierare tirando in ballo. La conduttrice dalla risata travolgente negli ultimi giorni ha trascorso meno tempo con i suoi compagni più fidati, prediligendo la compagnia di concorrenti con i quali non ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.