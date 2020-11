GF Vip 5, Maria Teresa ‘critica’ sull’amicizia Oppini-Zorzi: «Tommaso è un succhia energie» (Di sabato 28 novembre 2020) Maria Teresa Ruta (US Endemol Shine) L’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sta incominciando ad impensierire ‘negativamente’ anche Maria Teresa Ruta. Nelle scorse ore, al Grande Fratello Vip, la donna si è infatti espressa sul rapporto ‘controverso’ tra i due coinquilini, giudicando totalizzante in maniera eccessiva l’atteggiamento assunto da Zorzi nei confronti di Oppini, il quale si è sempre più allontanato dagli altri concorrenti finendo per isolarsi e scaricare tutte le sue energie. Durante un dialogo con Adua Del Vesco e Andrea Zelletta, che hanno evidenziato quanto Francesco si sia spento col passare dei giorni dedicando le sue uniche attenzioni a Tommaso, Maria ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 28 novembre 2020)Ruta (US Endemol Shine) L’amicizia trae Francescosta incominciando ad impensierire ‘negativamente’ ancheRuta. Nelle scorse ore, al Grande Fratello Vip, la donna si è infatti espressa sul rapporto ‘controverso’ tra i due coinquilini, giudicando totalizzante in maniera eccessiva l’atteggiamento assunto danei confronti di, il quale si è sempre più allontanato dagli altri concorrenti finendo per isolarsi e scaricare tutte le sue. Durante un dialogo con Adua Del Vesco e Andrea Zelletta, che hanno evidenziato quanto Francesco si sia spento col passare dei giorni dedicando le sue uniche attenzioni a...

