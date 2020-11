GF Vip 5, Filippo Nardi entra nella Casa: ecco il ruolo dell’ex naufrago (Di sabato 28 novembre 2020) Filippo Nardi è uno dei nuovi concorrenti del Gf vip 5, secondo quanto riportato in un post pubblico da una nota fonte di gossip sui social, e farà ingresso nella Casa più spiata d’Italia molto presto. L’indiscrezione in questione non solo sta mandando in visibilio i fan di Nardi ma fa anche discutere per una regola ferrea del Gf vip 5 ufficialmente estromessa, a quanto pare, dal regolamento dell’edizione “vip” del reality show, con il preannunciato ingresso nella Casa di Filippo. Scopriamo insieme i particolari di questo nuovo chiacchierato ingaggio! Filippo Nardi in procinto di varcare la porta rossa del Gf vip 5 Secondo quanto è stato riportato per il popolo del web in un post pubblicato da Riccardo Signoretti su ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 28 novembre 2020)è uno dei nuovi concorrenti del Gf vip 5, secondo quanto riportato in un post pubblico da una nota fonte di gossip sui social, e farà ingressopiù spiata d’Italia molto presto. L’indiscrezione in questione non solo sta mandando in visibilio i fan dima fa anche discutere per una regola ferrea del Gf vip 5 ufficialmente estromessa, a quanto pare, dal regolamento dell’edizione “vip” del reality show, con il preannunciato ingressodi. Scopriamo insieme i particolari di questo nuovo chiacchierato ingaggio!in procinto di varcare la porta rossa del Gf vip 5 Secondo quanto è stato riportato per il popolo del web in un post pubblicato da Riccardo Signoretti su ...

zazoomblog : Grande Fratello Vip Filippo Nardi nella Casa? Quando impazzì per delle sigarette - #Grande #Fratello #Filippo… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Filippo Nardi nella Casa? Quando impazzì per delle sigarette - #Grande #Fratello #Filippo… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, il ritorno di Filippo Nardi: «Dieci giorni in isolamento, poi nella casa» - SmorfiaDigitale : Grande Fratello Vip, Filippo Nardi nuovo concorrente. Ma c' un problema - katiadiluna16 : Ok ormai è sicuro che me pensate? -