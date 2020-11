Gesù nasca due ore prima Il sacerdote ' scomunica' Boccia

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 28 novembre 2020) Francesco Boezi Fa discutere il silenzio dei vescovi sull'ipotesi del ministro, che ha proposto di anticipare il Natale. E c'è chi contesta l'andazzo Il Natale si avvicina e dalle parti del governo si interrogano sulle libertà da concedere ai fedeli in tempo di pandemia. Il ministro Francescoha dichiarato, sulla scia delle riflessioni sull'orario di coprifuoco da imporre, che "Cristo può nascere due ore". Con tanti saluti, in caso, alle tradizionale Messa delle 24. Ma la dottrina prevede ipotesi di questo tipo? Oppure si tratta "solo" di rompere un'altra tradizione?di addentrarci su questo punto, converebbe chiedersi anche come mai le istituzioni si stiano ponendo tutte queste questioni, che spettano per lo più a chi disciplina il culto ed i sacramenti. ...