Gerry Scotti prima e dopo il Covid (Di sabato 28 novembre 2020) “Se mi negativizzo, sarò presente alla finale di Tú sí que vales”. Parlava così, circa dieci giorni fa, Gerry Scotti appena dimesso dall’ospedale dopo aver contratto il Covid-19. E così è stato: il conduttore, giurato nello show del sabato sera di Canale 5, è tornato questa sera al suo posto, leggermente – ed era inevitabile – provato e dimagrito. Gerry era risultato positivo al virus a fine ottobre. Poi la necessità del ricovero in ospedale e il casco per la ventilazione, che ha ammesso essere stato il momento peggiore: “E’ stato molto provante psicologicamente, ma io che sono uno pauroso, un ipocondriaco, ho scoperto dentro di me una forza che mai avrei creduto di avere”, ha spiegato. Psicologicamente provato, ma anche fisicamente. La finale di Tú sí que vales è la sua prima ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 28 novembre 2020) “Se mi negativizzo, sarò presente alla finale di Tú sí que vales”. Parlava così, circa dieci giorni fa,appena dimesso dall’ospedaleaver contratto il-19. E così è stato: il conduttore, giurato nello show del sabato sera di Canale 5, è tornato questa sera al suo posto, leggermente – ed era inevitabile – provato e dimagrito.era risultato positivo al virus a fine ottobre. Poi la necessità del ricovero in ospedale e il casco per la ventilazione, che ha ammesso essere stato il momento peggiore: “E’ stato molto provante psicologicamente, ma io che sono uno pauroso, un ipocondriaco, ho scoperto dentro di me una forza che mai avrei creduto di avere”, ha spiegato. Psicologicamente provato, ma anche fisicamente. La finale di Tú sí que vales è la sua...

FrankPenna83 : Trovatevi una che vi guardi come la Ferilli guarda Gerry Scotti... #TuSiQueVales - 01roberti : Gerry scotti in formissima mamma mia quanto mi era mancato #tusiquevales - schnitzlerrr : Gerry Scotti presidente della repubblica e Noncenècoviddi presidente del consiglio. - GPiziarte : RT @fanpage: Un'accoglienza migliore non poteva esserci ?? Gerry Scotti torna a #tusiquevales - trashchoc1 : RT @pazzipergerry: Pronti per #tusiquevales finalissima col nostro @Gerry_Scotti tornato in studio ?????? -