Genoa, Faggiano sollevato dall’incarico di direttore sportivo: Marroccu verso il ritorno (Di sabato 28 novembre 2020) Daniele Faggiano non è più il direttore sportivo del Genoa. L'avventura in rossoblu dell'ex ds di Trapani, Palermo e Parma, tra le altre, è ufficialmente terminata a pochi mesi dal suo arrivo in terra ligure.La decisione, presa a seguito dei rapporti tesi tra la dirigenza, il patron Enrico Preziosi e Daniele Faggiano, è stata comunicata direttamente dal Genoa, con una nota ufficiale diramato sul proprio sito di riferimento. Allo stato attuale, il candidato numero uno per sostituire il dirigente pugliese, sembra essere Francesco Marroccu, che già in passato ha lavorato per il club rossoblù ricoprendo proprio questo ruolo da dicembre 2019 ad agosto 2020.Di seguito, il comunicato in questione.“Il Genoa CFC comunica che il direttore ... Leggi su mediagol (Di sabato 28 novembre 2020) Danielenon è più ildel. L'avventura in rossoblu dell'ex ds di Trapani, Palermo e Parma, tra le altre, è ufficialmente terminata a pochi mesi dal suo arrivo in terra ligure.La decisione, presa a seguito dei rapporti tesi tra la dirigenza, il patron Enrico Preziosi e Daniele, è stata comunicata direttamente dal, con una nota ufficiale diramato sul proprio sito di riferimento. Allo stato attuale, il candidato numero uno per sostituire il dirigente pugliese, sembra essere Francesco, che già in passato ha lavorato per il club rossoblù ricoprendo proprio questo ruolo da dicembre 2019 ad agosto 2020.Di seguito, il comunicato in questione.“IlCFC comunica che il...

