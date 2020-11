Gasperini: “Oggi eravamo stanchi, poco lucidi. E’ stata una gara dai due volti” (Di domenica 29 novembre 2020) Al termine della gara contro l’Hellas Verona, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha commentato la sconfitta ai microfoni di DAZN: “Senza dubbio stiamo pagando ancora il problema delle convocazioni in Nazionali, abbiamo perso calciatori e abbiamo recuperato altri. La squadra ha fatto un’ottima gara fino al rigore, mentre il Verona aveva fatto molto poco. Oggi c’era tanta stanchezza per molti motivi, il covid e la gara in Champions. Dopo il rigore siamo calati di fiducia, loro attaccano tutti gli spazi e il Verona ha legittimato il successo in contropiede. Questa è una gara dai due volti. Questa sera Zapata non aveva una forma ottimale, solo questo era il suo problema. C’era sicuramente meno lucidità, dovuta ad un po’ di fatica perché non è sempre facile ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 29 novembre 2020) Al termine dellacontro l’Hellas Verona, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero, ha commentato la sconfitta ai microfoni di DAZN: “Senza dubbio stiamo pagando ancora il problema delle convocazioni in Nazionali, abbiamo perso calciatori e abbiamo recuperato altri. La squadra ha fatto un’ottimafino al rigore, mentre il Verona aveva fatto molto. Oggi c’era tanta stanchezza per molti motivi, il covid e lain Champions. Dopo il rigore siamo calati di fiducia, loro attaccano tutti gli spazi e il Verona ha legittimato il successo in contropiede. Questa è unadai due volti. Questa sera Zapata non aveva una forma ottimale, solo questo era il suo problema. C’era sicuramente menotà, dovuta ad un po’ di fatica perché non è sempre facile ...

