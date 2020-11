Gala Cinema e Fiction 2020, cerimonia di premiazione in streaming (Di sabato 28 novembre 2020) Si è conclusa la XII Edizione del Gala Cinema e Fiction in Campania, che per questa stagione, causa emergenza Covid 19, si è svolta interamente in streaming. La manifestazione, ideata e prodotta da Valeria Della Rocca, titolare della Solaria Service- Organizzazione Eventi, Presidente dell’Associazione Donne e Turismo, direttore artistico Marco Spagnoli, giornalista, critico Cinematografico regista, sceneggiatore, in collaborazione con Film Commission Regione Campania, mira a celebrare ed a premiare le migliori opere audiovisive realizzate nell’anno precedente in Campania. La Kermesse si è articolata per l’intera settimana in una serie di incontri on line di altro profilo culturale, che ha visto avvicendarsi nel ruolo di docenti di masterclass attivate con studenti di grado superiore ed universitario, ... Leggi su ildenaro (Di sabato 28 novembre 2020) Si è conclusa la XII Edizione delin Campania, che per questa stagione, causa emergenza Covid 19, si è svolta interamente in. La manifestazione, ideata e prodotta da Valeria Della Rocca, titolare della Solaria Service- Organizzazione Eventi, Presidente dell’Associazione Donne e Turismo, direttore artistico Marco Spagnoli, giornalista, criticotografico regista, sceneggiatore, in collaborazione con Film Commission Regione Campania, mira a celebrare ed a premiare le migliori opere audiovisive realizzate nell’anno precedente in Campania. La Kermesse si è articolata per l’intera settimana in una serie di incontri on line di altro profilo culturale, che ha visto avvicendarsi nel ruolo di docenti di masterclass attivate con studenti di grado superiore ed universitario, ...

Napoliflash24 : XII Edizione Gala del Cinema e della Fiction in Campania, al via online - - RedazioneCuozzo : XII Edizione del Gala del Cinema e della Fiction in Campania - CeFolklore : Edizione interattiva per il “Gala del Cinema e della Fiction in Campania” - gcje24 : RT @fanpageAP: @GalaCinema premia con un riconoscimento speciale #AlessandroPreziosi e il suo docufilm : #cinema #fiction #campania #irpin… - fanpageAP : @GalaCinema premia con un riconoscimento speciale #AlessandroPreziosi e il suo docufilm : #cinema #fiction… -

Ultime Notizie dalla rete : Gala Cinema Gala Cinema e Fiction 2020, cerimonia di premiazione in streaming Il Denaro Gala Cinema e Fiction 2020, cerimonia di premiazione in streaming

Si è conclusa la XII Edizione del Gala Cinema e Fiction in Campania, che per questa stagione, causa emergenza Covid 19, si è svolta interamente in streaming. La manifestazione, ideata e prodotta da Va ...

San Carlo social, Garanca e Kaufmann prima volta insieme

NAPOLI, 27 NOV - Elina Garanca e Jonas Kaufmann, due delle più grandi voci contemporanee, saranno per la prima volta insieme sul palco del San Carlo di Napoli. Il più antico teatro lirico lancia con l ...

Si è conclusa la XII Edizione del Gala Cinema e Fiction in Campania, che per questa stagione, causa emergenza Covid 19, si è svolta interamente in streaming. La manifestazione, ideata e prodotta da Va ...NAPOLI, 27 NOV - Elina Garanca e Jonas Kaufmann, due delle più grandi voci contemporanee, saranno per la prima volta insieme sul palco del San Carlo di Napoli. Il più antico teatro lirico lancia con l ...