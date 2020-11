G20 ed equità | la guida italiana ha l’opportunità di stravolgere le regole del gioco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 novembre 2020) di Alexandra De Col, Martina Battocchio e Chiara Volponi* In questi dodici mesi, il G20 avrà un ruolo cruciale nella ripresa dalla pandemia tramite una risposta globale che possa portare unità e prosperità a ogni persona del nostro pianeta. In passato, il G20 ha dato prova di grande tenacia di fronte a crisi di portata globale e l’attuale pandemia di Covid-19 rappresenta l’ennesima sfida con cui fare i conti. L’attuale crisi ha invertito anni di progressi e può mettere a serio repentaglio tutte le possibilità di raggiungere gli Obiettivi allo Sviluppo Sostenibile (SDGs), compromettendo presente e futuro. Sono bastate poche settimane per cancellare decenni di progressi nella lotta alla povertà estrema: la Banca Mondiale stima che, quest’anno, oltre 100 milioni di persone sono cadute in povertà estrema, aggiungendosi ai 700 milioni di persone che vivono con meno di 1.90 dollaro ...