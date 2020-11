Freddo polare punterà l’Italia, ecco i motivi (Di sabato 28 novembre 2020) Dicembre, primo mese d’Inverno e quest’anno lo sarà sin da subito. La prossima settimana arriverà un nucleo di aria fredda, ma verrà da nordest e potrebbe provocare le prime nevicate a bassissima quota. Scenari meteo fortemente invernali, che confermano quella che era stata la nostra ipotesi evolutiva fin da metà novembre. L’aria fredda arriverà da quella direzione perché avremo un ampio sistema anticiclonico tra l’Europa occidentale e la Russia occidentale. Dove nevicherà? Presto per dirlo o meglio, le regioni centro settentrionali dovrebbero essere le più colpite dal calo termico e le possibilità che la Val Padana possa imbiancarsi sono concrete. Dicembre subito invernale Avremo modo di parlarne approfonditamente nei prossimi giorni, nel frattempo stiamo già guardando al di là del primo ostacolo invernale e ciò che appare all’orizzonte è un’altra serie di inciampi stagionali. ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 28 novembre 2020) Dicembre, primo mese d’Inverno e quest’anno lo sarà sin da subito. La prossima settimana arriverà un nucleo di aria fredda, ma verrà da nordest e potrebbe provocare le prime nevicate a bassissima quota. Scenari meteo fortemente invernali, che confermano quella che era stata la nostra ipotesi evolutiva fin da metà novembre. L’aria fredda arriverà da quella direzione perché avremo un ampio sistema anticiclonico tra l’Europa occidentale e la Russia occidentale. Dove nevicherà? Presto per dirlo o meglio, le regioni centro settentrionali dovrebbero essere le più colpite dal calo termico e le possibilità che la Val Padana possa imbiancarsi sono concrete. Dicembre subito invernale Avremo modo di parlarne approfonditamente nei prossimi giorni, nel frattempo stiamo già guardando al di là del primo ostacolo invernale e ciò che appare all’orizzonte è un’altra serie di inciampi stagionali. ...

Meteo: DICEMBRE, TEMPERATURE anomale verso metà mese, ma SVOLTA GELIDA tra NATALE e CAPODANNO. Gli AGGIORNAMENTI

Dicembre: prima temperature anomale (per il periodo), poi tra Natale e Capodanno affondi gelidiIl mese di dicembre potrebbe regalare delle sorprese, riservando, dopo una forte dinamicità iniziale, tem ...

