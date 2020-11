Francia, manifestazioni a Parigi e in altre città contro la nuova legge sulla sicurezza globale che vieta di riprendere la polizia in servizio (Di sabato 28 novembre 2020) Francia, manifestazioni contro la nuova legge sulla sicurezza globale e la violenza della polizia Giornata di scontri e manifestazioni di piazza a Parigi e in tutte le altre principali città della Francia: decine di migliaia di cittadini stanno protestando contro la nuova “legge sulla sicurezza globale“, che limiterà la condivisione di immagini della polizia in servizio, solo pochi giorni dopo che il Paese è stato scosso da filmati che mostrano episodi di violenza con protagonisti alcuni agenti, intenti a picchiare ... Leggi su tpi (Di sabato 28 novembre 2020)lae la violenza dellaGiornata di scontri edi piazza ae in tutte leprincipalidella: decine di migliaia di cittadini stanno protestandola“, che limiterà la condivisione di immagini dellain, solo pochi giorni dopo che il Paese è stato scosso da filmati che mostrano episodi di violenza con protagonisti alcuni agenti, intenti a picchiare ...

Franciscovota : RT @RadioSavana: La marcia della libertà a Parigi: scontri tra manifestanti e Polizia. Manifestazioni in corso in molte altre città della F… - Esterin62237737 : RT @RadioSavana: La marcia della libertà a Parigi: scontri tra manifestanti e Polizia. Manifestazioni in corso in molte altre città della F… - Lina73869240 : RT @RadioSavana: La marcia della libertà a Parigi: scontri tra manifestanti e Polizia. Manifestazioni in corso in molte altre città della F… - nessunn6 : RT @RadioSavana: La marcia della libertà a Parigi: scontri tra manifestanti e Polizia. Manifestazioni in corso in molte altre città della F… - dinoforitaly : RT @RadioSavana: La marcia della libertà a Parigi: scontri tra manifestanti e Polizia. Manifestazioni in corso in molte altre città della F… -