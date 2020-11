Francesco Totti: «Sarà un Natale diverso senza papà Enzo» (Di sabato 28 novembre 2020) «Spero di passarlo in famiglia, ma sarà un Natale diverso. Purtroppo non sarà come gli altri perché poco tempo fa ho perso mio padre». Francesco Totti lo racconta ospite di Verissimo, nella puntata in onda il 28 novembre, reduce da un periodo non facile. La scomparsa dell’amato papà, mancato lo scorso 12 ottobre a 76 anni a causa delle complicazione del Covid, e poi l’aver contratto lui stesso il virus insieme alla moglie Ilary Blasi. Leggi su vanityfair (Di sabato 28 novembre 2020) «Spero di passarlo in famiglia, ma sarà un Natale diverso. Purtroppo non sarà come gli altri perché poco tempo fa ho perso mio padre». Francesco Totti lo racconta ospite di Verissimo, nella puntata in onda il 28 novembre, reduce da un periodo non facile. La scomparsa dell’amato papà, mancato lo scorso 12 ottobre a 76 anni a causa delle complicazione del Covid, e poi l’aver contratto lui stesso il virus insieme alla moglie Ilary Blasi.

