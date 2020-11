Francesco Totti ricorda Maradona:” È come se non fosse mai morto…” (Di sabato 28 novembre 2020) Francesco Totti, ex capitano della squadra giallorossa, ricorda in lacrime Maradona, suo grande punto di riferimento scomparso solo pochi giorni fa per un grave malore. Ospite a Verissimo ha voluto raccontare il suo rapporto speciale con la leggenda del calcio, svelando alcuni retroscena della sua bontà d’animo. Il Pupone si è mostrato sinceramente distrutto dall’apprendere la notizia della morte di un suo mito, rammendando della sua grandiosa attitudine nella passione che avevano in comune. Perché per entrambi non è mai stato un lavoro, per loro è sempre stata la vita, un amore spassionato che vedeva nel campo una casa. Francesco Totti ricorda Maradona Nella puntata di oggi 28 novembre a Verissimo è stato dato uno spazio al ricordo de El Pipe De Oro, ... Leggi su giornal (Di sabato 28 novembre 2020), ex capitano della squadra giallorossa,in lacrime, suo grande punto di riferimento scomparso solo pochi giorni fa per un grave malore. Ospite a Verissimo ha voluto raccontare il suo rapporto speciale con la leggenda del calcio, svelando alcuni retroscena della sua bontà d’animo. Il Pupone si è mostrato sinceramente distrutto dall’apprendere la notizia della morte di un suo mito, rammendando della sua grandiosa attitudine nella passione che avevano in comune. Perché per entrambi non è mai stato un lavoro, per loro è sempre stata la vita, un amore spassionato che vedeva nel campo una casa.Nella puntata di oggi 28 novembre a Verissimo è stato dato uno spazio al ricordo de El Pipe De Oro, ...

UEFAcom_it : #AccaddeOggi: il gol più 'vecchio' della @ChampionsLeague ?? Semplicemente, Francesco @Totti ?? #UCL - MediasetPlay : 'Maradona non è morto, è ancora qui con noi' ???? #Verissimo @Totti - aleandrofagioli : RT @1926_cri: Hanno inventato il pallone ed hanno scritto sopra Maradona. Diego è il calcio, è tutt'altra cosa. Francesco Totti. - GaeBrancaccio : Ma quanto è simpatico, bello e fresco @Totti.. Grande omaggio per Diego. L'Italia ha avuto tre 10 uno più forte… - UmbertoCondemi_ : Hanno sempre dipinto Francesco Totti come l’uomo delle barzellette, tacciato di ignoranza. Ho sentito dire, ed ho… -