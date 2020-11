Francesco Totti | avete mai visto la sua ex? Diversa da Ilary Blasi

UEFAcom_it : #AccaddeOggi: il gol più 'vecchio' della @ChampionsLeague ?? Semplicemente, Francesco @Totti ?? #UCL - johnnymancini10 : RT @Sardanapalooo: “Io e Diego avevamo un bellissimo rapporto. Quando ho smesso di giocare #Maradona è stato il primo a chiamarmi per darmi… - Mauxa : Film Mi chiamo #FrancescoTotti - zazoomblog : Francesco Totti l’addio al calcio e la chiamata di Maradona - #Francesco #Totti #l’addio #calcio - Niko21687554 : @AndreeCucc @Sabry17412132 Io andrei con Caio Giulio Cesare Alessandro Magno e Francesco TOTTI -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Totti

Francesco Totti non poteva proprio mancare alla speciale proiezione di "Il gladiatore" nell'Anfiteatro Flavio in versione di cine-concerto. L'ex capitano della Roma - che è partner dell'evento di bene ...La Nazionale cantanti e la Nazionale del Sorriso sono scese in campo a sostegno dell'Airc e dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova in occasione della Partita del Cuore 2018. Sul prato verde e sugl ...