Francesco Oppini condizionato da Tommaso Zorzi? Le parole di Maria Teresa Ruta

Leggi su gossipblog

(Di sabato 28 novembre 2020) Sembra che ormaiabbia preso la sua decisione ufficiale: lasciare la casa del Grande Fratello VIP. Una decisione che non è affatto piaciuta ache si è sentito quasi abbandonato dalla persona con la quale ha stretto un forte legame. Nella serata di ieri alcuni dei concorrenti si sono sorpresi quando hanno visto Alfonso Signorini dentro la casa, a pochi passi da loro., Andrea Zelletta e Rosalinda si ritrovano a conversare dopo una piacevole serata a base di film e aperitivo in buona compagnia. I tre VIP una parola tira l’altra si ritrovano a fare qualche considerazione su, ritenuto ora una persona cambiata rispetto al primo periodo della sua avventura nella casa. La Cannavò in particolare si dice ...