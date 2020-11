Foto con Maradona morto nella bara, parla uno dei responsabili: “Chiedo scusa a tutti” (Di sabato 28 novembre 2020) Foto con Maradona morto nella bara, parla uno dei responsabili. Uno degli addetti ai lavori delle onoranze funebri protagonisti degli scatti della vergogna, vicino al corpo senza vita di Diego Armando Maradona nella bara ha rilasciato un’intervista radiofonica scusandosi per l’accaduto: “Ci stavamo accomodando prima di prenderlo e mio figlio, come ogni bambino, ha alzato il pollice e hanno scattato la Foto. Chiedo a tutti rispetto e perdono”. I “selfie della vergogna”. Sono state ribattezzate così le Foto che ritraggono alcuni addetti delle onoranze funebri al fianco della bara con il corpo di Diego Armando Maradona senza vita. Il ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 28 novembre 2020)conuno dei. Uno degli addetti ai lavori delle onoranze funebri protagonisti degli scatti della vergogna, vicino al corpo senza vita di Diego Armandoha rilasciato un’intervista radiofonicandosi per l’accaduto: “Ci stavamo accomodando prima di prenderlo e mio figlio, come ogni bambino, ha alzato il pollice e hanno scattato la. Chiedo a tutti rispetto e perdono”. I “selfie della vergogna”. Sono state ribattezzate così leche ritraggono alcuni addetti delle onoranze funebri al fianco dellacon il corpo di Diego Armandosenza vita. Il ...

