Foschi-Mediagol: “Tutto sul Palermo, di Boscaglia, Mirri non molla il club. Castagnini top, non ho feeling con Sagramola. Centro sportivo? Dico la mia” (Di sabato 28 novembre 2020) tps titleL'Intervista/tps titleRino Foschi ed il Palermo.Un amore viscerale e profondo che valica abbondantemente i confini dell'ambito professionale. Superfluo ricordare i plurimi successi, la qualità dell'opera professionale prestata dal dirigente romagnolo nel corso dell'era Zamparini e oltre, la parata di stelle del firmamento calcistico mondiale che hanno brillato per anni sul manto erboso dell'impianto di Viale del Fante, l'amarezza profonda che ha lacerato l'animo di un uomo e di un professionista per l'epilogo amaro della sua ultima esperienza con il club rosanero, poi culminata, dopo il suo addio, con la mancata iscrizione al campionato di Serie B e la radiazione del vecchio Palermo dai quadri federali del professionismo. Dopo una stagione estremamente tribolata, tra stucchevoli cambi di proprietà, le ... Leggi su mediagol (Di sabato 28 novembre 2020) tps titleL'Intervista/tps titleRinoed il.Un amore viscerale e profondo che valica abbondantemente i confini dell'ambito professionale. Superfluo ricordare i plurimi successi, la qualità dell'opera professionale prestata dal dirigente romagnolo nel corso dell'era Zamparini e oltre, la parata di stelle del firmamento calcistico mondiale che hanno brillato per anni sul manto erboso dell'impianto di Viale del Fante, l'amarezza profonda che ha lacerato l'animo di un uomo e di un professionista per l'epilogo amaro della sua ultima esperienza con ilrosanero, poi culminata, dopo il suo addio, con la mancata iscrizione al campionato di Serie B e la radiazione del vecchiodai quadri federali del professionismo. Dopo una stagione estremamente tribolata, tra stucchevoli cambi di proprietà, le ...

WiAnselmo : Foschi-Mediagol: 'Tutto sul #Palermo, di Boscaglia, Mirri non molla il club. Castagnini top, non ho feeling con Sag… - Mediagol : Foschi-Mediagol: 'Tutto sul #Palermo, di Boscaglia, Mirri non molla il club. Castagnini top, non ho feeling con Sag… - zazoomblog : Foschi-Mediagol: “Io giovane dirigente nel Napoli di Maradona. Diego aveva due vite quando in Brasile ho conosciuto… - WiAnselmo : Foschi-Mediagol: 'Io, giovane dirigente nel #Napoli di Maradona. Diego aveva due vite, quando in Brasile ho conosci… - Mediagol : Foschi-Mediagol: 'Io, giovane dirigente nel #Napoli di Maradona. Diego aveva due vite, quando in Brasile ho conosci… -