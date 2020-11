Formula 1, Gp Bahrain: Super Lewis conquista la decima pole nel deserto di Sakhir, ancora indietro le Ferrari (Di sabato 28 novembre 2020) Il campione del mondo scatterà davanti a tutti. Prima fila tutta Mercedes con il 2° posto di Bottas, che precede le Red Bull di Verstappen e Albon. Le Ferrari scatteranno dalla sesta fila Leggi su today (Di sabato 28 novembre 2020) Il campione del mondo scatterà davanti a tutti. Prima fila tutta Mercedes con il 2° posto di Bottas, che precede le Red Bull di Verstappen e Albon. Lescatteranno dalla sesta fila

SkySportF1 : ?? Semaforo verde ma... un cane entra in pista ?? E Seb dice: 'Avrei portato il mio!' ???? Il LIVE ?… - SkySportF1 : Formula 1, Leclerc dopo libere GP Bahrain: 'Mi aspettavo di più, venerdì difficile' #F1 #BahrainGP #SkyMotori… - SkySportF1 : ?? Super Max nonostante i problemi (?? #FP3) ?? ?? Le Mercedes inseguono, le Ferrari faticano I risultati ?… - SkySport : RT @SkySportF1: #Hamilton in pole in Bahrain svela come ha festeggiato il titolo: 'Mi sono allenato' #BahrainGP #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : #Hamilton in pole in Bahrain svela come ha festeggiato il titolo: 'Mi sono allenato' #BahrainGP #SkyMotori #F1… -