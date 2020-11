Fonti Usa al New York Times | c’è il Mossad dietro la morte dello scienziato iraniano Furia Rohani | «Israele mercenario degli americani»

Leggi su open.online

(Di sabato 28 novembre 2020) Teheran non ha dubbi. A poche ore dall’omicidio di Mohsen Fakhrizadeh si è riacceso lo scontro tra Iran e. Il presidenteha accusato Tel-Aviv di agire come «Stati Uniti nell’uccisione di unoscienziati di puntaal programma nucleare. «Ancora una volta, le mani malvagie dell’arroganza globale, con il regime usurpatore sionista come, sono macchiate con il sangue di un figlio di questa nazione», ha dichiarato. Un’accusa che non è stata fatta a vuoto, visto anche la conferma arrivata dal New. Il quotidiano americano citandodell’intelligence Usa ha confermato che...