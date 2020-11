Flavio Insinna lascia l’Eredità per Affari tuoi? Ecco come stanno davvero le cose (Di sabato 28 novembre 2020) . Il ritorno di Affari tuoi è ormai ufficiale. Durante i palinsesti Rai è stato annunciato che il celebre show tornerà dal 2 al 6 dicembre 2020 con delle modifiche. Per prima cosa a cambiare sarà proprio il nome che diventerà Affari tuoi – La Riscossa e poi la durata del quiz, il quale non andrà in onda per l’intera stagione televisiva, ma solo per qualche serata. La domanda che in queste ore si stanno ponendo tutti è “Chi condurrà questa nuova edizione del programma?” Per il momento dare una risposta certa è praticamente impossibile. Naturalmente è partito il toto nome e dagli ultimi rumors potrebbero giocarsi il ruolo di conduttore Flavio Insinna e Carlo Conti. Leggi anche –> Flavio Insinna malattia: «Mio padre mi fece curare!», ... Leggi su urbanpost (Di sabato 28 novembre 2020) . Il ritorno diè ormai ufficiale. Durante i palinsesti Rai è stato annunciato che il celebre show tornerà dal 2 al 6 dicembre 2020 con delle modifiche. Per prima cosa a cambiare sarà proprio il nome che diventerà– La Riscossa e poi la durata del quiz, il quale non andrà in onda per l’intera stagione televisiva, ma solo per qualche serata. La domanda che in queste ore siponendo tutti è “Chi condurrà questa nuova edizione del programma?” Per il momento dare una risposta certa è praticamente impossibile. Naturalmente è partito il toto nome e dagli ultimi rumors potrebbero giocarsi il ruolo di conduttoree Carlo Conti. Leggi anche –>malattia: «Mio padre mi fece curare!», ...

