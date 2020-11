Fiorentina | Pezzella | «Onoriamo Maradona pensando solo al calcio»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 28 novembre 2020) German, capitano della, parla di Diego Armandoe dell’attualità del campionato. Le sue parole German, capitano della, ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere dello Sport.– «ci ha dato speranza, l’ha regalata a tutti, anche a quelli con minori possibilità. Io credo che per tutti quelli che indossano oggi la maglia dell’Argentina e per quelli che saranno chiamati ad esaltarla domani, ci sia unobiettivo: onorare il ricordo di».– «Io sono il capitano. Questo avvio di stagione non è stato come avremmo voluto, quindi la colpa è stata anche nostra. Siamo noi che scendiamo in campo, noi che abbiamo il dovere di rimettere in ...