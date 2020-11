Fiorentina, i convocati di Cesare Prandelli per il Milan (Di sabato 28 novembre 2020) Nessuna assenza per Cesare Prandelli in vista della partita contro il Milan, ecco i convocati del tecnico viola: Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano. Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Lirola, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, Venuti. Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Eysseric, Pulgar, Saponara, Borja Valero. Attaccanti: Callejon, Cutrone, Kouamé, Montiel, Ribery, Vlahovic. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 28 novembre 2020) Nessuna assenza perin vista della partita contro il, ecco idel tecnico viola: Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano. Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Lirola, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, Venuti. Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Eysseric, Pulgar, Saponara, Borja Valero. Attaccanti: Callejon, Cutrone, Kouamé, Montiel, Ribery, Vlahovic. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

