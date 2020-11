Fiorentina, Biraghi: «Indossiamo una maglia gloriosa, dobbiamo esserne consapevoli» (Di sabato 28 novembre 2020) Cristiano Biraghi ha parlato dell’inizio di stagione deludente della Fiorentina Cristiano Biraghi, esterno della Fiorentina, in una lunga intervista a Tuttosport ha parlato del momento difficile che sta vivendo la squadra viola. INIZIO DIFFICILE – «Quando accadono queste cose non ci sono mai un solo motivo e un solo colpevole. Eravamo partiti anche bene poi qualcosa si è inceppato e non siamo riusciti a rendere come volevamo. Anche noi calciatori abbiamo le nostre responsabilità. Voglio ringraziare Iachini, ha creduto tanto in me facendomi sentire importantissimo. Ora con Prandelli stiamo facendo un lavoro diverso, lui è un ottimo allenatore e la sua carriera lo dimostra. Certo non ha la bacchetta magica e ci vorrà un po’ di tempo per assimilare le sue idee di gioco, ma credo che siamo sulla strada ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020) Cristianoha parlato dell’inizio di stagione deludente dellaCristiano, esterno della, in una lunga intervista a Tuttosport ha parlato del momento difficile che sta vivendo la squadra viola. INIZIO DIFFICILE – «Quando accadono queste cose non ci sono mai un solo motivo e un solo colpevole. Eravamo partiti anche bene poi qualcosa si è inceppato e non siamo riusciti a rendere come volevamo. Anche noi calciatori abbiamo le nostre responsabilità. Voglio ringraziare Iachini, ha creduto tanto in me facendomi sentire importantissimo. Ora con Prandelli stiamo facendo un lavoro diverso, lui è un ottimo allenatore e la sua carriera lo dimostra. Certo non ha la bacchetta magica e ci vorrà un po’ di tempo per assimilare le sue idee di gioco, ma credo che siamo sulla strada ...

