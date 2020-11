(Di sabato 28 novembre 2020) Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, ladei consumatori è pari a -17,6 da -15,5, il clima nell'industria si porta a -10,1da -9,2, nei servizi peggiora a -17,3, nel commercio al dettaglio -12,7 e nell'ambito dei servizi finanziari cala a -7,6. Nelle costruzioni lapeggiora a -9,3

FirenzePost : Fiducia economia Eurolandia scende di quasi 4 punti - ansa_economia : Istat: cala fiducia consumatori e imprese a novembre . Pesa il forte peggioramento dei servizi di mercato #ANSA - IafiscoDaniele : Istat: cala fiducia consumatori e imprese a novembre - bizcommunityit : Startup, Capello: il venture capital ha retto, fiducia nel 2021 #startup - RiccardoBreda3 : Ovviamente un grazie enorme va alle 177 persone che mi hanno dato fiducia e hanno creduto in me! Ma ancora un più g… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiducia economia

Wall Street Italia

Ringrazio il presidente Michele Somma, al quale va riconosciuto un doveroso e meritato plauso per il lavoro sin qui svolto, e tutti i componenti di giunta che lo hanno chiamato a questo prestigioso ...La cancellazione dei debiti a bilancio dell'istituto non è giuridicamente possibile, sebbene vi siano altre strade per giungere a una soluzione simile.