Ferrari | Hamilton | ' La pole? Non ho festeggiato il titolo'

'Non ho festeggiato molto il mio titolo, mi sono allenato per essere pronto per questa gara'. Lewis Hamilton è così, insaziabile. L'inglese della Mercedes non ha mostrato cedimenti nemmeno a titolo

