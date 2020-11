Femminicidio a Roveredo, la mamma dell’assassino: “Aurelia era sempre al telefono, mio figlio diceva di essere trattato come un cane” (Di sabato 28 novembre 2020) Femminicidio a Roveredo, la mamma difende il figlio assassino “Lei lo trattava come un cane”: con queste parole la mamma di Giuseppe Forciniti, il 33enne autore del Femminicidio avvenuto lo scorso 25 novembre a Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone, ha difeso il figlio, che ha ucciso a coltellate la compagna Aurelia Laurenti, di 32 anni. Intervista da Il Messaggero, Giovanna Ferrante, questo il nome della mamma dell’assassino, ha dichiarato che suo figlio Giuseppe è una “persona meravigliosa”. La madre sottolinea che Giuseppe “Lavorava come odontotecnico a Sacile, ma voleva più tempo per dedicarsi alla famiglia e con tanti sacrifici nel 2012 si ... Leggi su tpi (Di sabato 28 novembre 2020), ladifende ilassassino “Lei lo trattavaun: con queste parole ladi Giuseppe Forciniti, il 33enne autore delavvenuto lo scorso 25 novembre ain Piano, in provincia di Pordenone, ha difeso il, che ha ucciso a coltellate la compagna Aurelia Laurenti, di 32 anni. Intervista da Il Messaggero, Giovanna Ferrante, questo il nome della, ha dichiarato che suoGiuseppe è una “persona meravigliosa”. La madre sottolinea che Giuseppe “Lavoravaodontotecnico a Sacile, ma voleva più tempo per dedicarsi alla famiglia e con tanti sacrifici nel 2012 si ...

