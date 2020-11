Fabrizio Corona le spara grosse su personaggi e politici gay (Di sabato 28 novembre 2020) In Parlamento c’è una “lobby gay”, il suo programma preferito è quello dove poter far outing ai personaggi famosi e gli omosessuali “li ha sempre usati”. Fabrizio Corona è stato senza peli sulla lingua (pure troppo, forse) su MowMagazine dove ha rilasciato una lunga intervista a Moreno Pisto. Dopo aver lanciato frecciatine a Lele Mora, Fedez, Chiara Ferragni e Simona Ventura, Fabrizio Corona ha rilasciato anche una serie di dichiarazioni MEH sul mondo LGBT sostenendo di essere stato fidanzato “con 3 o 4 lesbiche” e che gli omosessuali li ha sempre usati. “Mai avuto rapporti gay. Gli omosessuali li ho sempre usati, come ho usato tutti quanti, sempre. Se mi sono fatto qualche remora? Mai. Adesso uso le persone peggio di prima”. E ancora: “Una volta il potere era in mano ai politici, ma i ... Leggi su biccy (Di sabato 28 novembre 2020) In Parlamento c’è una “lobby gay”, il suo programma preferito è quello dove poter far outing aifamosi e gli omosessuali “li ha sempre usati”.è stato senza peli sulla lingua (pure troppo, forse) su MowMagazine dove ha rilasciato una lunga intervista a Moreno Pisto. Dopo aver lanciato frecciatine a Lele Mora, Fedez, Chiara Ferragni e Simona Ventura,ha rilasciato anche una serie di dichiarazioni MEH sul mondo LGBT sostenendo di essere stato fidanzato “con 3 o 4 lesbiche” e che gli omosessuali li ha sempre usati. “Mai avuto rapporti gay. Gli omosessuali li ho sempre usati, come ho usato tutti quanti, sempre. Se mi sono fatto qualche remora? Mai. Adesso uso le persone peggio di prima”. E ancora: “Una volta il potere era in mano ai, ma i ...

