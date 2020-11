F2, Mick Schumacher in testa al Mondiale: +12 su Ilott, battaglia infuocata nelle ultime 3 gare (Di sabato 28 novembre 2020) Mick Schumacher resta in testa alla classifica del Mondiale F2 2020 al termine della “feature race” del GP del Bahrain 2020, penultima tappa del campionato cadetto. Il tedesco non è andato oltre il quarto posto sul circuito del Sakhir e ora ha soltanto 12 punti di vantaggio sul britannico Callum Ilott, oggi secondo: 203 punti contro 191 quando mancano tre gare al termine della stagione, ovvero la “sprint race” di domani e il doppio appuntamento del prossimo weekend sempre in Bahrain (ma su un altro layout). Sul piatto ci sono ancora 65 punti (15+2 per il giro veloce domani; 25+2 per il giro veloce sabato prossimo, accompagnati da 4 punti per la pole; 15+2 per il giro veloce domenica prossima) e dunque sarà un arrivo in volata tra il figlio d’arte e il suo rivale, anche se ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020)resta inalla classifica delF2 2020 al termine della “feature race” del GP del Bahrain 2020, penultima tappa del campionato cadetto. Il tedesco non è andato oltre il quarto posto sul circuito del Sakhir e ora ha soltanto 12 punti di vantaggio sul britannico Callum, oggi secondo: 203 punti contro 191 quando mancano treal termine della stagione, ovvero la “sprint race” di domani e il doppio appuntamento del prossimo weekend sempre in Bahrain (ma su un altro layout). Sul piatto ci sono ancora 65 punti (15+2 per il giro veloce domani; 25+2 per il giro veloce sabato prossimo, accompagnati da 4 punti per la pole; 15+2 per il giro veloce domenica prossima) e dunque sarà un arrivo in volata tra il figlio d’arte e il suo rivale, anche se ...

OA_Sport : F2, Mick Schumacher in testa al Mondiale: +12 su Ilott, battaglia infuocata nelle ultime 3 gare - LOOKINGFORZAYN_ : RT @Fuori_Pista: Le partenze di Mick Schumacher patrimonio dell’umanità. #BahrainGP - sportli26181512 : F2, GP Bahrain: a Drugovich Gara-1. Schumi 4°, Ilott staccato di 12 punti in classifica: A Sakhir Felipe Drugovich… - svkrhub : @MolinoSamuele Ma intatti io non odio Mick Schumacher, mi sta sul cazzo la sua tifoseria che lo osanna per ogni cosa - chiadebas3 : RT @F1Daviderusso: Stagione 2020 F2 > F1, c'è chi lo pensa e chi mente ?? #Mick #Schumacher ???? #Callum #Ilott -