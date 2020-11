F1, Lewis Hamilton insaziabile: 98ma pole position, caccia alla 95ma vittoria da Campione del Mondo (Di sabato 28 novembre 2020) Weekend sinora praticamente perfetto da parte di Lewis Hamilton, capace di dominare le prove libere del venerdì per poi mettere assieme un giro veloce di altissimo livello proprio nel momento più importante della qualifica odierna, in Q3. Il britannico della Mercedes, laureatosi per la settima volta Campione del Mondo di Formula 1 due domeniche fa in Turchia con tre gare di anticipo, è stato in grado di non abbassare la guardia e di aggiornare il suo personalissimo libro dei record. Quest’oggi Lewis ha stabilito il nuovo record del circuito di Sakhir, fermando il cronometro in 1’27?264 e rifilando quasi tre decimi al compagno di squadra Valtteri Bottas a parità di mezzo e di condizioni. Il fuoriclasse nativo di Stevenage si è portato così a quota 98 pole position in ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) Weekend sinora praticamente perfetto da parte di, capace di dominare le prove libere del venerdì per poi mettere assieme un giro veloce di altissimo livello proprio nel momento più importante della qualifica odierna, in Q3. Il britannico della Mercedes, laureatosi per la settima voltadeldi Formula 1 due domeniche fa in Turchia con tre gare di anticipo, è stato in grado di non abbassare la guardia e di aggiornare il suo personalissimo libro dei record. Quest’oggiha stabilito il nuovo record del circuito di Sakhir, fermando il cronometro in 1’27?264 e rifilando quasi tre decimi al compagno di squadra Valtteri Bottas a parità di mezzo e di condizioni. Il fuoriclasse nativo di Stevenage si è portato così a quota 98in ...

