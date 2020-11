F1, GP Bahrain 2020: la pole sarà un discorso Mercedes-Verstappen? La Ferrari prova a rimediare dopo il suo “Black friday” (Di sabato 28 novembre 2020) Ieri era l’ormai celebre “Black friday” e si può dire che per la Ferrari sia stato davvero un “Venerdì nero”. Le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Bahrain, terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020 hanno emesso un verdetto già noto: la SF1000 sui rettilinei di Sakhir arranca e, in vista delle qualifiche che si terranno oggi alle ore 15.00 italiane, si tratta di un pessimo auspicio. A rigori di logica la pole position odierna se la giocheranno i soliti noti: le Mercedes e Max Verstappen. C’è poco da girarci attorno. Un nome fuori da questi tre rappresenterebbe una grandissima sorpresa. Il colpaccio di Lance Stroll nel Gran Premio di Turchia si può spiegare per la situazione della pista, resa particolarmente bagnata ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) Ieri era l’ormai celebree si può dire che per lasia stato davvero un “Venerdì nero”. Le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del, terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Unohanno emesso un verdetto già noto: la SF1000 sui rettilinei di Sakhir arranca e, in vista delle qualifiche che si terranno oggi alle ore 15.00 italiane, si tratta di un pessimo auspicio. A rigori di logica laposition odierna se la giocheranno i soliti noti: lee Max. C’è poco da girarci attorno. Un nome fuori da questi tre rappresenterebbe una grandissima sorpresa. Il colpaccio di Lance Stroll nel Gran Premio di Turchia si può spiegare per la situazione della pista, resa particolarmente bagnata ...

