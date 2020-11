Evasione fiscale e contributiva sfiora 110 miliardi di euro (Di sabato 28 novembre 2020) Il fisco italiano colpisce esclusivamente pensionati, dipendenti a reddito fisso, mentre le società e i grandi patrimoni sfuggono con i più complessi artifici spostando sedi nei paradisi fiscali Leggi su firenzepost (Di sabato 28 novembre 2020) Il fisco italiano colpisce esclusivamente pensionati, dipendenti a reddito fisso, mentre le società e i grandi patrimoni sfuggono con i più complessi artifici spostando sedi nei paradisi fiscali

albemilano : RT @partito_4: BOICOTTA le offerte #BlackFriday di #Amazon. Rifondazione aderisce alla campagna internazionale #MakeAmazonPay Oggi non fa… - FirenzePost : Evasione fiscale e contributiva sfiora 110 miliardi di euro - Frizzante1 : @retailwatch_it Certo però un paese che attacca Amazon ed ha un evasione fiscale di oltre 100 miliardi l’anno ???? - tinas48 : SAPETE QUANTO VALE L’EVASIONE TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA? 110 MILIARDI, PIU' DELLA META' DEL RECOVE - SimonaCarta11 : @stanzaselvaggia A perso. Che vada in prigione per evasione fiscale e molestie, schifo di uomo -

Ultime Notizie dalla rete : Evasione fiscale Evasione fiscale, incastrate aziende ad Assemini, Pula e Sarroch L'Unione Sarda.it Contratto di governo, Cottarelli: “Più rischi che certezze, non ci sono coperture”

Flat tax e reddito di cittadinanza bocciate, poca attenzione alla spending review ma soprattutto assenza pesante di coperture. Il contratto di governo tra M5S ...

Uil Pensionati, Bellissima: “Sfida partecipazione e patto coi giovani”

"Un patto generazionale che renda più stabile il lavoro dei giovani e un nuovo modello di sindacato più diffuso sul territorio e che coinvolga sempre di ...

Flat tax e reddito di cittadinanza bocciate, poca attenzione alla spending review ma soprattutto assenza pesante di coperture. Il contratto di governo tra M5S ..."Un patto generazionale che renda più stabile il lavoro dei giovani e un nuovo modello di sindacato più diffuso sul territorio e che coinvolga sempre di ...