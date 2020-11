Eurolega: il Barcellona cade in Francia, bene Valencia e Panathinaikos (Di sabato 28 novembre 2020) L’Eurolega non finisce mai di stupire, anno dopo anno, nonostante i grandi divari tra alcune squadre a volte capita che una delle favorite alla vittoria finale possa inciampare contro i “fanalini di coda”. L’impresa transalpina La serata di Venerdì di Eurolega ha regalato al Lyon-Villeurbanne la prima storica vittoria in gare ufficiali ai danni del Barcellona. Sette volte si erano incrociate prima di ieri sera, a trionfare erano sempre stati i catalani. Una vittoria che dà morale al roster e all’ambiente per cercare di affrontare al meglio il cammino europeo. Il Barcellona raccoglie la sua seconda sconfitta stagionale in Eurolega. Il tabellone alla fine della partita dice 80 a 68 per il Lyon. Valencia corsaro Un’altra sorpresa della serata è la vittoria del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 28 novembre 2020) L’non finisce mai di stupire, anno dopo anno, nonostante i grandi divari tra alcune squadre a volte capita che una delle favorite alla vittoria finale possa inciampare contro i “fanalini di coda”. L’impresa transalpina La serata di Venerdì diha regalato al Lyon-Villeurbanne la prima storica vittoria in gare ufficiali ai danni del. Sette volte si erano incrociate prima di ieri sera, a trionfare erano sempre stati i catalani. Una vittoria che dà morale al roster e all’ambiente per cercare di affrontare al meglio il cammino europeo. Ilraccoglie la sua seconda sconfitta stagionale in. Il tabellone alla fine della partita dice 80 a 68 per il Lyon.corsaro Un’altra sorpresa della serata è la vittoria del ...

Nella serata di Eurolega di Venerdì sono scese in campo solo sei squadre, clamoroso passo falso del Barcellona, bene Valencia e Panathinaikos ...

Vittoria prestigiosa per i francesi dell'Asvel Villeurbanne: 80-68 sul Barcellona, attuale leader della classifica di Eurolega. Gran partita di David Lighty, autore di 17 punti (con 3/4 da 3), 4 rimba ...

