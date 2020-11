Euforia da vaccino | la Borsa ha perso la testa

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 28 novembre 2020) Niente da fare. Chi sperava che l’inaspettato intoppo sulla strada delAstrazeneca verso l’approvazione avesse portato un po’ di senno e giudizio sui mercati finanziari è rimasto deluso. Le Borse europee, e non solo, continuano con la galoppata verso nuovi record, come se l’economia reale - quella delle fabbriche, dei bar, dei ristoranti e degli uffici - fosse pronta a ripartire senza problemi. Ma soprattutto come se i vaccini avessero già sconfitto il Covid e tutto potesse tornare come era prima. Insomma, business as usual. Invece non solo non è così ma la cosa peggiore è che questo distacco dalla realtà può essere molto pericoloso: la storia economica insegna che in questi casi è molto probabile che si formino delle bolle finanziarie, e quando si formano delle bolle prima o poi scoppiano; e quando scoppiano c’è qualcuno che guadagna e tanti che perdono. La ...